Решил "помочь землякам": в Донецкой области боевик "ДНР" сдался полиции

36-летний житель Николаевки сообщил, что "вступил" в ряды боевиков в апреле 2014 года.

Боевик, который нес службу на блокпосту "ДНР", добровольно сдался в полицию Донецкой области.

Читайте такжеВ прокуратуре Донецкой области выявили "оборотня", который в рядах "ДНР" патрулировал блокпосты

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции области.

36-летний житель Николаевки сообщил, что "вступил" в ряды боевиков в апреле 2014 года.

"Мужчина решил "помочь землякам" в "рождении" фейковой республики, а потому согласился на дежурство на местном блокпосту. За услуги с ним рассчитывались продуктами питания, алкоголем и сигаретами. Перед освобождением территории района от оккупации мужчина покинул место дислокации и уехал за границу Украины, скрываясь в РФ, а через полгода вернулся домой", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса ("создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"). Когда все обстоятельства будут установлены и проверены, экс-боевик может быть освобожден от уголовной ответственности в соответствии с ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса.