В Днепре врачи скорой помощи устроили флешмоб (фото)
18:50, 21 апреля 2018Общество
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Во время флешмоба работники медицинской помощи выстроились в буквы «SOS», а также в цифру «103».
В Днепре врачи скорой помощи устроили флешмоб / фото Андрей Лысенко / dnepr24.com.ua
Одной из важнейших для большого города профессий является профессия врача скорой помощи. Чтобы напомнить обществу о важности своей профессии, работники службы экстренной скорой медицинской помощи устроили необычный флешмоб.
Об єтом пишет dnepr24.
Мероприятие решили провести под стенами ДнепрОГА. Как сообщает директор департамента здравоохранения Днепропетровского областного совета Наталья Буряк, на сегодняшний день в нашей стране отсутствует праздник, посвященный экстренной медицинской помощи.
Одной из важнейших для большого города профессий является профессия врача скорой помощи / фото Андрей Лысенко / dnepr24.com.ua
Именно поэтому днепряне решили устроить праздник самостоятельно и в честь этого организовали флешмоб, который должен привлечь внимание общественности.
Во время флешмоба работники медицинской помощи выстроились в буквы «SOS» / фото Андрей Лысенко / dnepr24.com.ua
Во время флешмоба работники медицинской помощи выстроились в буквы «SOS», а также в цифру «103», значение которых трудно недооценить в связи с тем, сколько горожан ежедневно вспоминают этот важный номер с призывом о помощи.
Во время флешмоба работники медицинской помощи выстроились в цифру «103» / фото Андрей Лысенко / dnepr24.com.ua
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