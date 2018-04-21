В Днепре врачи скорой помощи устроили флешмоб (фото)

18:50, 21 апреля 2018
Общество
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В Днепре врачи скорой помощи устроили флешмоб / фото Андрей Лысенко / dnepr24.com.ua

Об єтом пишет dnepr24.

Мероприятие решили провести под стенами ДнепрОГА. Как сообщает директор департамента здравоохранения Днепропетровского областного совета Наталья Буряк, на сегодняшний день в нашей стране отсутствует праздник, посвященный экстренной медицинской помощи.

Одной из важнейших для большого города профессий является профессия врача скорой помощи / фото Андрей Лысенко / dnepr24.com.ua

Именно поэтому днепряне решили устроить праздник самостоятельно и в честь этого организовали флешмоб, который должен привлечь внимание общественности.

Во время флешмоба работники медицинской помощи выстроились в буквы «SOS» / фото Андрей Лысенко / dnepr24.com.ua

Во время флешмоба работники медицинской помощи выстроились в буквы «SOS», а также в цифру «103», значение которых трудно недооценить в связи с тем, сколько горожан ежедневно вспоминают этот важный номер с призывом о помощи.

Во время флешмоба работники медицинской помощи выстроились в цифру «103» / фото Андрей Лысенко / dnepr24.com.ua

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Теги: #Днепр#скорая помощь#флешмоб#скорая помощь Днепр