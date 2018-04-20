В российской школе регулярно избивают ученика из-за его украинских корней (видео)

Видео избиения одноклассника дети сняли на телефон и выложили в Интернет.

В России одноклассники избили мальчика из-за его украинских корней, а видео издевательств сняли на телефон и выложили в интернет.

Это произошло в одной из школ поселка Большая Ижора Ленинградской области, говорится в сюжете ТСН.

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Шокирующие кадры обнародовало российское интернет-издание 47news. На них видно, как 12-летнего ученика забивают другие подростки, ребенка бьют и руками, и ногами.

По материалам издания, мать мальчика рассказала, что ее сына избивают в школе регулярно, потому что он родился в Ивано-Франковской области.

Женщина утверждает, что местные школьники постоянно его обзывают "хохлом" и "изгоем", несмотря на то, что отец мальчика служит в российской армии.

По словам матери, Натальи, она перебралась в Россию девять лет назад, работает соцработником, супруг военнослужащий, сообщило российское издание.

"Мы сыну сказали в драки не ввязываться и не отвечать. Когда он приходил с синяками, то ничего не говорил. Но в тот день вернулся сильно побитым, и я пошла в школу. Там мне показали видео. Дети снимают такое и выкладывают в интернет", - рассказала мать. По ее словам, сына отправили домой, даже не позвонив ни ей, ни отцу.

Журналисты ТСН связались с мамой пострадавшего мальчика, которая подтвердила эту информацию и отметила, что ее сына в школе били минимум 20 раз.