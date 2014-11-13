Пограничники РФ задержали двух сотрудников ГАИ Луганской области

Как сообщила на странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы главного управления МВД Татьяна Погукай, 12 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что двое сотрудников ГАИ области были задержаны на территории РФ.

В ходе проверки установлено, что в 08.30 наряд дорожно-патрульной службы ГАИ в составе двух сотрудников на служебном автомобиле «Volkswagen Passat» в приграничном пгт Меловое пытался задержать микроавтобус «Peugeot», с российскими номерами, который проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и на большой скорости проследовал по ул. Дружбы Народов пгт Меловое. Сотрудники ГАИ на служебном автомобиле начали преследование автомобиля.

Читайте такжеНа Харьковщине задержали россиянина, который вез ящик патронов

В связи с тем, что на территории пгт Меловое нет четко определенного разграничения государственной границы Украины с РФ наряд ДПС во время преследования автомобиля «Peugeot» случайно оказался на территории России и был задержан работниками пограничной службы ФСБ РФ.

В результате переговоров руководства областной милиции с руководством Чертковского районного отдела полиции РФ достигнута договоренность о том, что после возмещения штрафа сотрудники УГАИ Луганской области будут отпущены.

Данный факт зарегистрирован.