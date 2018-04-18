СБУ проверит публикацию "Нового времени" о коррупции в ВПК на наличие гостайны

Секретарь профильного комитета Рады Иван Винник отметил, что по его впечатлениям, в этом вопросе речь идет о "сознательной или бессознательной информационной провокации".

Служба безопасности Украины проверит публикацию издания "Новое время" о коррупции при закупке боевых машин пехоты относительно возможного наличия в ней государственной тайны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны сказал первый заместитель председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов.

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Секретарь профильного комитета Рады Иван Винник отметил, что у него складывается впечатление, что в этом вопросе речь идет о "сознательной или несознательной информационной провокации".

"Есть в Уголовном кодексе статьи, подследственные Службе безопасности Украины, в том числе, например, диверсия - это сознательные действия с целью подрыва обороноспособности, экономической, информационной и иной безопасности государства, военной безопасности", - сказал он.

Депутат спросил представителя СБУ, можно ли будет в случае отказа западных партнеров выполнять в дальнейшем контракт, о котором идет речь в статье, говорить о "сознательной диверсии" и может ли это быть основанием для внесения сведений в ЕРДР.

"Преждевременно давать пока квалификацию... Сейчас Служба безопасности Украины, в пределах определенных законодательством полномочий, проверяет информацию о наличии в публикации сведений, представляющих государственную тайну. Потому что здесь вопросов очень много", - сказал Маликов.

В свою очередь, адвокат польской компании Wtorplast, через которую происходили закупки, Алексей Шевчук заявил, что из-за соответствующей публикации "сегодня под большой угрозой оказалась лицензия компании Wtorplast".

"Данная техника закупалась по цене не 20 и не 25 тысяч долларов, и никогда не закупалась по этой цене... Много выше. Данная техника никогда не была ломом, как указано в статье", - сказал он.

Адвокат также подчеркнул, что "тезис издания о том, что это коррупционная сделка, никогда не может касаться компании Wtorplast, потому что она отчитывается международным рейтинговым агентствам, международному аудиту, и ни разу не была замешана ни в одном коррупционном скандале".

"Поэтому на сегодняшний день категорическая позиция Wtorplast - обратиться с иском к изданию. Второе - к автору... Решить вопрос убытков и оценки размера ущерба деловой репутации. Но однозначно можно сказать, что этот размер превышает миллион или полтора евро, в зависимости от того, будет ли все же выполнен контракт", - заявил Шевчук.

Напомним, ранее еженедельник "Новое время" опубликовал материал, в котором разоблачил коррупционную схему в закупке бронетехники. Речь шла о контракте по поставкам Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) боевых машин пехоты (БМП).

"Предприятие закупало списанные с вооружения БМП-1 1980-х годов выпуска в компании Wtorplast из Польши. Польская компания в свою очередь сначала покупала их у чешской компании Excalibur Army по 20-25 тысяч евро за единицу по цене металлолома", - сообщало издание со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

Отмечается, что Wtorplast разбирала БМП - отделяла башни от шасси, после чего ЖБЗ завозил все это отдельно в Украину: каждая башня оценивалась в 66 тысяч долларов, а каждое шасси - в 99 тысяч долларов. Завод "ремонтировал" БМП - просто собирал разобранные ранее части. Стоимость работ составила еще 40 тысяч долларов за единицу. В итоге БМП стоимостью 20 тысяч евро стоила украинскому оборонному бюджету в 205 тысяч долларов. Только в прошлом году в рамках контракта с ЖБЗ Минобороны закупило 200 боевых машин, потратив на них 41 миллион долларов.

В "Укроборонпроме" данную информацию опровергли. Отмечалось, что статья, которая указывает на злоупотребления в процессе закупок украинской стороной боевых машин БМП-1 у польской компании "Wtorplast", содержит искаженные факты, а ряд ее утверждений не соответствуют действительности.

Информация о том, что компания "Wtorplast" якобы приобрела эти машины за 20 тысяч евро, после чего продала их Украине за $205 тысяч является неправдивой. В "Укроборонпроме" отмечают, что все закупленные Украиной боевые машины БМП-1АК собраны не позже 2016 года лицензированным предприятием на территории ЕС.