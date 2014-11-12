Представители Совета Европы зимой посетят Киев и Москву

Об этом сам Рейндерс заявил в среду в Брюсселе журналистам по случаю начала президентства. Бельгия будет председательствовать в СЕ с ноября 2014 по май 2015 года.

"Мы будем пытаться организовать в начале следующего года заседание министров иностранных дел с участием генерального секретаря Совета Европы, может, по вопросу Украины", - сказал он.

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Министр также сообщил, что в качестве председательствующего Бельгия будет пытаться углубить сотрудничество с различными институтами. "Мы, прежде всего, углубим отношения со всеми институтами - ЕС и ОБСЕ. Вполне возможно делать больше для Украины, и наша задача это сделать. Мы подготовим много контактов уже в декабре, организуем визит в Киев и Москву в первую часть президентства", - добавил министр.

Генеральный секретарь Торбйон Ягланд (Thorbjørn Jagland) в свою очередь выразил уверенность в том, что очень важно консолидировать украинское государство.