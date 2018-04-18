В Днепре мужчина передал уникальную коллекцию старинной посуды историческому музею (видео)
10:43, 18 апреля 2018Общество
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За тридцать лет он собрал около тысячи экспонатов.
В Днепре мужчина передал свою уникальную коллекцию старинной посуды историческому музею города.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Артефакты, которым две с половиной тысячи лет, бизнесмен подбирал во время прогулок возле Каховского водохранилища в окрестностях Никополя, что на месте древнего городища скифов.
За тридцать лет такого хобби насобирал около тысячи экспонатов.
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