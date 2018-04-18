В Днепре мужчина передал уникальную коллекцию старинной посуды историческому музею (видео)

За тридцать лет он собрал около тысячи экспонатов.

В Днепре мужчина передал свою уникальную коллекцию старинной посуды историческому музею города.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Днепре дети установили рекорд Украины: создали 3-метровую писанку с трипольским орнаментом

Артефакты, которым две с половиной тысячи лет, бизнесмен подбирал во время прогулок возле Каховского водохранилища в окрестностях Никополя, что на месте древнего городища скифов.

За тридцать лет такого хобби насобирал около тысячи экспонатов.