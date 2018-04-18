В Днепре мужчина передал уникальную коллекцию старинной посуды историческому музею (видео)

10:43, 18 апреля 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Артефакты, которым две с половиной тысячи лет, бизнесмен подбирал во время прогулок возле Каховского водохранилища в окрестностях Никополя, что на месте древнего городища скифов.

За тридцать лет такого хобби насобирал около тысячи экспонатов.

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Теги: #Днепр#музей#посуда