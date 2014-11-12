В Артемовске БМП переехала "Москвич" (фото)

15:02, 12 ноября 2014
Общество
10

11 ноября около 12 часов дня в Артемовске, на перекрестке улиц 60 лет образования СССР и Леваневского, произошло столкновение боевой машины пехоты и автомобиля "Москвич".

БМП наехала на Москвич

В результате столкновения боевая машина наехала на "Москвич", смяв кузов автомобиля, сообщает сайт Вечерний Бахмут.

По счастливой случайности обошлось без жертв, хотя в результате аварии пострадало по разным данным, один или два человека. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Читайте такжеСМИ: В Краматорске перевернулась БРДМ, есть пострадавшиеВ причинах столкновения разбираются военная комендатура и автоинспекция. В социальных сетях появилось множество фотографий с места аварии.

bahmut.com.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter