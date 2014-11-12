Боевики закрыли официальный сайт мэрии Донецка

13:49, 12 ноября 2014
Общество
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Официальный сайт Донецкого городского головы Александра Лукьянченко (http://mer.donetsk.ua), существовавший с 2004 года, прекратил свою работу.

Сайт Лукьянченко закрыли боевики / УНИАН

В последние месяцы здесь размещалась актуальная информация о жизни шахтерской столицы, сводки боевых действий и полезная информация для жителей. Также перестало работать и "зеркало" сайта мэра по адресу (http://www.lukyanchenko.donetsk.ua).

Об этом пишет "Сегодня".

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Теперь вся текущая информация собирается на сайте "Донецкой городской администрации", который контролирует назначенный террористами "ДНР" Игорь Мартынов.

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