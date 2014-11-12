Боевики закрыли официальный сайт мэрии Донецка
13:49, 12 ноября 2014Общество
1
Официальный сайт Донецкого городского головы Александра Лукьянченко (http://mer.donetsk.ua), существовавший с 2004 года, прекратил свою работу.
Сайт Лукьянченко закрыли боевики / УНИАН
В последние месяцы здесь размещалась актуальная информация о жизни шахтерской столицы, сводки боевых действий и полезная информация для жителей. Также перестало работать и "зеркало" сайта мэра по адресу (http://www.lukyanchenko.donetsk.ua).
Об этом пишет "Сегодня".
Читайте такжеМэр Донецка: Жители Донбасса не заслужили всего этого
Теперь вся текущая информация собирается на сайте "Донецкой городской администрации", который контролирует назначенный террористами "ДНР" Игорь Мартынов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter