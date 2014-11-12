Сотрудница ДонНУ: боевики угрожали отрезать головы, если не будут сняты флаги Украины

Об этом в эфире "Громадського телебачення" рассказала сотрудница ДонНу Екатерина Смирнова. По ее словам, когда боевики вычисляли проукраински настроенных жителей города, помещали их в подвалы и там подвергали пыткам.

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По ее словам это вселяло страх в проукраински настроенных граждан и заставило их молчать о своей позиции.

Екатерина Смирнова отметила, что в июне к руководству ДонНУ пришли вооруженные членыгруппировки "ДНР" и приказали снять украинские флаги с учебных корпусов. В противном случае охранникам вуза отрежут головы.