Боевики "ДНР" захватили Донецкий университет и назначили ректора

Вооруженные боевики "ДНР" пришли в здание Донецкого национального университета (ДонНУ) и заняли кабинет ректора Романа Гринюка.

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