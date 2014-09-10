Боевики "ДНР" захватили Донецкий университет и назначили ректора

17:45, 10 сентября 2014
Общество
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Вооруженные боевики "ДНР" пришли в здание Донецкого национального университета (ДонНУ) и заняли кабинет ректора Романа Гринюка.

REUTERS

Боевики изъяли документы, опечатали бухгалтерию и назначили "ректором" профессора ДонНУ Юрия Лысенко,  сообщают "Новости Донбасса".

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Боевики выставили у входа в корпус вооруженных автоматами людей.

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