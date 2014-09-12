"Назначенный" боевиками новый ректор университета в Донецке не намерен руководить вузом

Назначенный боевиками террористической организации «Донецкая народная республика» новый ректор Донецкого национального университета (ДонНУ) Юрий Лысенко считает незаконным свое назначение и не намерен руководить данным вузом.

Об этом говорится в соответствующем обращении, размещенном на официальном сайте ДонНУ.

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В сообщении напомнили, что 10 сентября 2014 года был незаконно захвачен Донецкий национальный университет, в результате чего вооруженными представителями террористической организации «ДНР» были опечатаны приемные ректора, бухгалтерия и другие структурные подразделения, обеспечивающие функционирование и жизнедеятельность ДонНУ.

Захват сопровождался "Приказом" так называемого "Министра образования" террористической организации "ДНР" об отстранении от должности ректора ДонНУ профессора Романа Гринюка и назначения профессора Юрия Лысенко.

«Лысенко официально заявил, что информация о его ректорстве не имеет под собой никаких правовых оснований и договоренностей», - подчеркнуто в данном обращении.

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И отмечено, что Лысенко поэтому остается работать профессором ДонНУ.

Также сказано, что с 11 сентября 2014 г . Донецкий национальный университет возвращается в режим работы, о котором было заявлено 4 сентября 2014 г . Тогда было заявлено, что Донецкий национальный университет из-за военных действий в регионе переходит на дистанционную форму обучения студентов. Ректор ДонНУ Гринюк пояснил, что «обеспечение такого формата для университета является реальным и целесообразным с 29 сентября 2014 г».