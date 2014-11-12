В Петербурге работают псевдоукраинские СМИ

В Санкт-Петербурге на улице Савушкина работают редакции, выдающие себя за украинские интернет-СМИ, пишет Сноб со ссылкой на газету «Деловой Петербург». Журналисты работают в одном здании с компанией «Интернет Исследования», занимающейся в интернете поднятием имиджа мэра Москвы Сергея Собянина и снижением рейтинга оппозиционера Алексея Навального.

«Новостное агентство Харьков» работает как раз из Петербурга. Домен издания принадлежит компании «Невские новости», чей проект «Федеральное агентство новостей» официально работает на улице Савушкина. Совладелец «Невских новостей» Евгений Зубарев подтвердил, что покупал домен харьковского издания.

Публикации портала одобряют российскую политику и негативно пишут о США. По адресу редакции, указанному на сайте, находится торгово-офисное помещение. Контактный номер телефона не обслуживается, а арендаторы, находящиеся в соседних помещениях, отрицают наличие в ближайших офисах СМИ. Электронная почта выводит на московскую гостиницу.

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Из Москвы контролируются сайты novorus.ru, newsdon.info, newslava.info и rus.kg, публикации которых одобряют действия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По адресу редакции, указанному на сайте newslava.info, находится правительство Севастополя. Севастопольские чиновники опровергают работу СМИ в стенах их здания. Руководитель проекта Андрей Сурков занимается гостиничным бизнесом в Москве. По его словам, он контролирует финансовую деятельность указанных сайтов на 70 процентов, а остальное собирается за счет пожертвований.

Украинский блогер Игорь Бигдан рассказал, что ему известны несколько европейских журналистов, которые выдают себя за украинских и занимаются российской пропагандой.

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В агентстве интернет-исследований, располагающемся на улице Савушкина в Петербурге, работают несколько сотен платных комментаторов и блогеров, которые направляют обсуждения на различных интернет-форумах в нужное русло. Согласно взломанной в мае 2014 года переписке одного из финансистов холдинга «Конкорд», агентство получает деньги именно от «Конкорда». Газета «Невские новости» и проект «Новостное агентство Харьков» также финансируются «Конкордом».