В «иловайском котле» погибли около 400 украинских бойцов - волонтеры

Об этом написал заместитель директора по научной работе Национального военно-исторического музея Украины Ярослав Тынченко в своей статье в журнале «Український тиждень».

По данным волонтеров, в «иловайском котле» погибли около 400 украинских бойцов.

Группа вывезла останки около 150 воинов, из них больше сотни были найдены на территории так называемого Иловайского котла.

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«Все имеющиеся данные свидетельствовали о том, что в результате боевых действий в так называемом секторе Б течение 24-31 августа 2014 погибло около 400 украинских военнослужащих и правоохранителей. Эти выводы подтвердил документ, случайно попавший в руки одному из членов группы, - ведомость учета воинов, принимавших участие в боевых действиях сектора Б за вышеуказанный период», - пишет Тынченко.

Ведомость была составлена 14 сентября. На тот момент число погибших составляло 211 человек, еще более 400 считались пропавшими без вести. Но за почти 2 месяца определенное количество пропавших без вести вернулась в свои части. Например, из 92-й отдельной механизированной бригады на сегодня 11 пропавших без вести и 2 в плену, остальные живы, - отметил историк.

"Сегодня остается неизвестной судьба около 200 человек, принимавших участие в операции под Иловайском. "70-80% из них - это погибшие, тела которых в основном уже вывезены и находятся в Днепропетровске и Запорожье", - написал он.