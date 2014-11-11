В СБУ договорились с ДНР о продолжении обмена пленными

Об этом он сказал в интервью "5 каналу", сообщает LB.ua.

"Вчера появилось много информации, я вынужден был позвонить ему (руководителю ДНР Захарченко). Был короткий, но конструктивный разговор и договорились, что освобождение людей все-таки будет продолжаться. Для них это очень важно", - сказал он, комментируя информацию о прекращении обмена пленными.

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Он надеется, что освобождение украинских граждан состоится как 12, так и 13 ноября.

Как сообщалось, во вторник были освобождены: танкист Национальной гвардии Петр Стус, боец 24-ой танковой бригады Александр Шокрута, бойцы спецбатальона "Айдар" Иван Яретик и Максим Вакуленко.