Раненых бойцов АТО лишают льгот и выплат – Лутковская

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана, существенные нарушения были выявлены во время мониторингового визита в военно-медицинский клинический центр Центрального региона в Виннице работников Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма секретариата уполномоченного ВР по правам человека совместно с представителями общественных организаций.

Так, в медицинских документах всех раненых военнослужащих на момент визита отсутствовали справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) или акты о несчастных случаях, которые должны быть предоставлены командованием воинских частей в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.

Как отметила Лутковская, это обуславливает крайне негативные явления, а именно: в постановлениях военно-врачебной комиссии Центрального региона при установлении у раненых военнослужащих причинной связи травмы (ранения) в почти 80% случаев применяется формулировка «Заболевание, связанное с прохождением военной службы», что обусловлено положениями определенного приказа Министерства обороны Украины.

Такая практика, по словам омбудсмана, лишает военнослужащих, которые получили ранения и закончили лечение без установления инвалидности, их социальных льгот, предусмотренных действующим законодательством только в случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного им при исполнении обязанностей военной службы, а не заболевания, связанного с прохождением военной службы.

Читайте такжеЖитомирскому военному госпиталю подарили аппарат искусственной вентиляции легких

Также было установлено, что выполнение магнитно-резонансной томографии при осуществлении лечения военнослужащих происходит только на платной основе. Это является нарушением ст. 11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» - права на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения, подчеркнула омбудсман.

Раненые военнослужащие, которые находятся на лечении в военно-медицинском клиническом центре Центрального региона, не уведомлены об их социальном статусе, согласно которому предусмотрены льготы, и путях их реализации.

«Особую озабоченность вызывают сообщения раненых военнослужащих о том, что эвакуация тяжело раненых для оказания необходимой медицинской помощи санитарным авиационным транспортом из военно-медицинского клинического центра Северного региона (г. Харьков) задерживается до момента «наполнения» самолета. Это приводит к значительному ухудшению состояния раненых и перспектив на выздоровление. После подтверждения этих фактов будет квалифицировано уголовное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 139, 140 Уголовного кодекса Украины», - подчеркнула Лутковская.

По результатам мониторингового исследования в Министерство обороны Украины было внесено представление уполномоченного для принятия соответствующих мер, которое находится на особом контроле омбудсмана, отметили в пресс-службе.