В Сумах установили памятный знак выдающемуся украинскому актеру и режиссеру Леониду Быкову (фото)

Памятный знак установлен на углу улиц Ремесленной и Быкова.

В Сумах сегодня установили памятный знак выдающемуся украинскому актеру и режиссеру Леониду Быкову.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Сумского городского совета Андрей Крамченков, разместив соответствующие фото.

«Сегодня, в годовщину смерти Леонида Быкова, установили памятный знак выдающемуся украинскому актеру», - написал Крамченков, поблагодарив за помощь группу общественных активистов и всех, кто приобщился к установлению памятного знака.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак установлен на углу улиц Ремесленной и Леонида Быкова, которая до декоммунизации носила название в честь советского военачальника Георгия Жукова.

Сам знак представляет собой две неравномерные гранитные стелы, к которым прикреплена мемориальная табличка с портретом Быкова, военным самолетом-истребителем времен Второй мировой войны и словами: «Улица названа в честь выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова. Будем жить!».

Справка УНИАН. Леонид Быков (12 декабря 1928 г. - 11 апреля 1979 г.) - украинский советский актер, режиссер и сценарист, заслуженный артист УССР (1958), народный артист УССР (1974). Известный по главным ролям в кинофильмах «Максим Перепелица», «Алешкина любовь», «Зайчик», «В бой идут одни «старики», «Аты-баты, шли солдаты». В общем сыграл в 23 кинофильмах и 20 театральных постановках, был сценаристом двух и режиссером пяти фильмов.

Трагически погиб в автомобильной катастрофе на 47-м километре трассы «Минск-Киев» 11 апреля 1979 года. Похоронен на Байковом кладбище (участок №33). На месте гибели (трасса «Киев-Иванков», 400 метров после выезда из пгт Дымер в сторону Иванкова) установлен памятный знак.

В честь Быкова назван бульвар в городе Киев, а также улицы в Харькове, Сумах, Дружковке, Покровске, Краматорске и Славянске.

В Киеве в парке Славы на Днепровском спуске недалеко от памятника Вечной славы на могиле Неизвестного солдата установлен памятник военным летчикам. Фигура памятника списана с Леонида Быкова: он изображен в своем известном сценическом образе - командира эскадрильи капитана Алексея «Маэстро» Титаренко из кинофильма «В бой идут одни «старики». Чаще всего памятник военным летчикам также называют памятником Быкову.

Мемориальная доска в честь Быкова установлена на административном корпусе киностудии имени Александра Довженко.

12 декабря 2018 года в Украине на государственном уровне будет отмечаться памятная дата - 90 лет со дня рождения Леонида Быкова.