Вы будете удивлены: оккупанты задумали новое строительство в Крыму

Оккупанты планируют, что начнут строить изолятор временного содержания в Севастополе к концу 2019 года.

Изолятор временного содержания МВД начнут строить в Севастополе к концу 2019 года.

Об этом на сессии заявил оккупационный глава управления МВД по Севастополю Василий Павлов, передает "Новый Севастополь".

Читайте такжеОккупанты спешат: в сеть выложили свежие фото Крымского моста

"Изолятор временного содержания МВД будет построен в Инкермане. Проектно-изыскательские работы по объекту закончены и направлены на государственное исследование", – сказал он.

"Как только исследование закончится, а произойдет это, по нашим данным, в первом квартале 2019 года, начнется строительство изолятора временного содержания. Все документы собраны, земля выделена", - уточнил Павлов.

Стоит отметить, что в оккупированном Севастополе нет своего изолятора временного содержания. Всех задержанных отправляют сейчас в Симферополь.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.