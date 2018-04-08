Битва предсказаний: журналисты пытались разгадать предсказания мольфара Нечая и матушки Алипии (видео)

Журналисты рассказывают, что завещали на 2018-й Украине, России и миру карпатский мольфар и матушка Алипия из Киева.

В 2007-м мольфар Михаил Нечай предсказал, что часть Украины будет под Россией. Через 7 лет его пророчество фактически сбылось. Мольфар Нечай также знал судьбу Януковича до бегства президента. И о том, что ждет нас всех. Но говорил загадками, которые только сегодня становятся понятными всем без исключения. Сомнений нет – тогда в 2007-м случайно сказанные слова сегодня становятся вещими.

Об этом говорится в сюжете «Украинских сенсаций».

Даже после смерти прорицатель оставил загадку, которую нам предстоит разгадать: «Это будет эра дьявола. Он нам дает рай на земле». Послания, оставленные им, могут спасти не одну жизнь, не сотни, а целые нации.

Что завещал последний мольфар нам, украинцам? Что хотел донести мольфар? Что ждет каждого из нас в будущем?

Чтобы узнать правду, тайные пророчества, которые уже завтра могут изменить страну и мир, журналисты отправляются в родное село мощнейшего мольфара Украины – Нечая.

Село Верхний Ясенов – здесь жил, исцелял и составлял пророчества, которые сбылись, мольфар Нечай. В родном селе Нечая, оказывается, его до сих пор боятся, хотя его давно нет среди живых.

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Журналисты пытаются разгадать тайные послания мольфара о будущем и найти те, которые расскажут о том, как будем жить в 2018-ом.

Впервые о том, где жил убийца Нечая и какие чудеса начали твориться с его домом после совершения преступления.

Журналисты отыскали родственников Нечая, которые продолжают дело известного мольфара.

Битва предсказаний. Что завещали на 2018-й Украине, России и миру карпатский мольфар и матушка Алипия из Киева.

Алипия, которая жила в дупле дерева – все про нее и ее предсказания. Журналисты отыскали пророчества Алипии, которые 30 лет в секрете держали ее ученики. В это трудно поверить, но 30 лет назад монахиня сумела предсказать аннексию Крыма: «Гнездо у ласточки отберут», и войну на Донбассе: «Кровью терриконы окропят».

В 2006-м году спецслужбы США были готовы отдать за остатки Алипии 40 млн долл. В тот же год украинская церковь в срочном порядке переносит мощи Алипии. Ее хоронили без паспорта и прописки. Монахиня не знала даты своего рождения, но точно знала дату смерти.

Все пророчества заканчиваются одним утверждением: всегда ход событий можно изменить. Именно поэтому, чтобы там не говорили, главное найти силы двигаться в том направлении, которое хочет страна. Как и в любом деле, главный критерий – вера. Вера в себя и свою победу.