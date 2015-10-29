Завтра в Голосеевском монастыре Киева будут отмечать 27-ю годовщину упокоения монахини Алипии

Как сообщает Центр информации УПЦ, праздничная Божественная литургия в Голосеевском монастыре начнется в 09.00, ее возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

"30 октября для нашего монастыря особая дата. Двери обители открыты почти сутки, уже ночью сюда начинают прибывать десятки тысяч людей – это киевляне, паломники со всей Украины, с ближнего и дальнего зарубежья. Они приезжают, чтобы помолиться и поклониться матушке Алипии в день ее упокоения. В этом году 30 октября в монастыре состоится одна Божественная литургия, ее возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Для того, чтобы все смогли посетить праздничное богослужение, в этом году мы планируем провести его на улице. На территории монастыря уже установлено три больших экрана, на которых будет транслироваться Божественная литургия", - рассказал наместник Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник).

Также в этот день после Божественной литургии Предстоятель УПЦ отслужит панахиду по матушке Алипии. Далее состоится традиционная праздничная трапеза для паломников - раздача известного монастырского угощения в честь памяти матушки.

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"Через матушку Алипию люди приходят к Богу. Всю жизнь она скрывалась от человеческих похвал, помогая тысячам людей, которые несли к ней свои печали и беды. Многим она помогла и привела к покаянию после того, как отошла ко Господу. Матушка Алипия оставила заповедь: "Приходите ко мне, кричите, и я услышу". И люди идут нескончаемым потоком с житейскими просьбами и сокровенными молитвами, ощущая любовь матушки, её помощь. Никого она не оставляет без утешения, молясь пред Господом за всех нас", - отметил наместник монастыря отец Исаакий.

По данным Голосеевского монастыря, в 2014 году, в день памяти матушки Алипии, монастырь посетили около 100 тысяч верующих.

*** Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской Лавре.

За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня Алипия отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

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Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.