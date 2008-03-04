Газпром взял украинскую газотранспортную систему под жесткий контроль

ОАО "Газпром" после снижения на 50% подачи газа Украине продолжает поставки топлива европейским потребителям в прежнем объеме, заявил во вторник официальный представитель российского холдинга Сергей КУПРИЯНОВ.

"Европейские потребители продолжают в полном объеме получать газ", - сказал С.КУПРИЯНОВ журналистам, передает РИА Новости.

Говоря о контроле бесперебойности транзитных поставок через Украину, он отметил, что такой контроль ведется на территориях России, Румынии и Словакии: таким образом, контролируется вход и выход газа из украинской газотранспортной системы.

С.КУПРИЯНОВ также сообщил, что на территории самой Украины независимые наблюдатели из специализированной компании SGS доступа к газоизмерительным станциям так и не получили.

Отвечая на вопрос, есть ли информация о несанкционированном отборе газа Украиной, официальный представитель "Газпрома" сказал: "Пока нет".

Как сообщал УНИАН, утром 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 25% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствие условий поставок в 2008 году.

4 марта в 20.00 мск ОАО "Газпром" сократил еще на 25% поставки газа в Украину - до 69,3 млн. куб. м в сутки, что отвечает около 54% суточных плановых объемов.

Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что может гарантировать бесперебойный транзит для европейских потребителей до тех пор, пока это не будет угрожать энергетической безопасности Украины. Компания отмечает, что в случае, если «Газпром» продолжит и далее грубо нарушать технические соглашения между двумя странами, снижая объемы поставок среднеазиатского газа в Украину, НАК «Нафтогаз Украины» оставляет за собой право перейти к адекватным и асимметричным действиям для защиты интересов потребителей Украины.

Компания считает, что ограничение поставок газа в Украину противоречит главному принципу технических условий взаимоотношений между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в газовой сфере. А именно, обеспечению НАК «Нафтогаз Украины» бесперебойного и безаварийного транзита российского газа для европейских потребителей, при условии обеспечения газового баланса Украины. Таким образом, ОАО «Газпром» пытается вынудить Украину перейти к действиям, которые противоречат положениям Европейской энергетической хартии.