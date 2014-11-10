За выходные на Луганщине ранены трое военных

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Татьяна Погукай, 8 ноября с 19.30 по 19.40 из Луганска был произведен обстрел (10 выстрелов) в направлении моста через Северский Донец в пгт Станица Луганская, в результате обстрела были ранены два военнослужащих (1975, 1991 г.р.).

По данным Погукай, 10 ноября в больницу был также госпитализирован 23-летний военнослужащий Вооруженных Сил Украины с пулевым ранением головы и закрытой черепно-мозговой травмой.

Установлено, что телесные повреждения он получил 9 ноября.

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Данные факты зарегистрированы.

Кроме этого, 9 ноября боевики совершили минометные и артиллерийские обстрелы подконтрольных Украине населенных пунктов: Трехизбенка Новоайдарского района; Белая гора Попаснянского района (20 выстрелов); пгт. Боровское (20 выстрелов); Тошковка Попаснянского района (40 выстрелов). Жертв и пострадавших нет. Данные факты также зарегистрированы.