Погибший 18-летний "киборг" "Север" просил не оплакивать его

Об этом в эфире программы "Храбрые сердца" рассказал боец с позывным "Сталкер", знакомый с погибшим героем еще с Евромайдана, сообщает ТСН.

"Он всегда шутил о смерти. Он говорил, что боги его любят и что его никогда не убьют", - рассказал "Сталкер" .

По его словам, судьба оберегала "Севера" в самых ожесточенных столкновениях на Майдане.

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"За все время Майдана - а "Север" побывал в самых серьезных местах - с ним не случилось практически ничего. Если у меня контузии, осколочные, пулевые ранения, то у него почти ничего не было. Потом он поехал на фронт. И перед этим он фактически сделал завещание - попросил, чтобы никто его не оплакивал. Он был очень жизнерадостным человеком", - рассказал побратим погибшего "киборга".