Из милиции Донецкой области уволили тысячи предателей

В милиции Донецкой области выявлено значительное количество сотрудников-предателей.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник милиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. При этом новый глава облуправления МВД затруднился назвать их точную цифру. Читайте такжеМилицию Донецкой области возглавил милиционер из Севастополя "Уволено значительное количество сотрудников милиции: из 14-15 тысяч осталось 6 800. Имеется некоторый некомплект", - отметил Аброськин.

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