В Днепре дети установили рекорд Украины: создали 3-метровую писанку (фото)

Они разрисовывали писанку трипольским орнаментом на Европейской площади областного центра в течение нескольких часов.

Сегодня в Днепре воспитанники городского детско-молодежного центра создали самую большую в Украине писанку из папье-маше, установив национальный рекорд.

Как передает корреспондент УНИАН, дети разрисовывали писанку трипольским орнаментом на Европейской площади областного центра в течение нескольких часов.

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Писанка высотой 3 метра и диаметром 2,23 метра была занесена в Книгу рекордов Украины.

«Этот рекорд в Днепре заслуживает особого внимания, так как эта писанка сделана руками детей. Кроме того, техника папье-маше довольно сложная. Такую писанку изготовили в Украине впервые», - отметил представитель Книги рекордов Украины Игорь Пидчибий.

Как сообщал УНИАН, на Софийской площади в Киеве 5 апреля открыли уже традиционный большой Фестиваль писанок.