На Пасху харьковчан будут охранять более тысячи полицейских

Охрану правопорядка будут обеспечивать 1160 сотрудников полиции и 160 военнослужащих Нацгвардии.

В ночь на 8 апреля в более 240 храмов Украинской православной церкви Харькова и области пройдут праздничные богослужения. По предварительным данным, участие в них примут около 150 тыс. граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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8 апреля на территории Харьковской области пройдут поминальные мероприятия на территории более 120 кладбищ.

Следить за порядком будут 350 сотрудников полиции, из них: 50 сотрудников Управления патрульной полиции и территориальных отделов полиции и 100 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

Кроме того, сформированы резервы из числа полицейских, военнослужащих Нацгвардии, полиции подразделений особого назначения. Организованы дополнительные следственно-оперативные группы. Будут привлечены взрывотехники и кинологи.