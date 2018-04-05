На Пасху харьковчан будут охранять более тысячи полицейских

17:17, 05 апреля 2018
Общество
11
фото УНИАН

Читайте такжеПасха 2018: что должно быть в праздничной корзине для освящения (видео)

8 апреля на территории Харьковской области пройдут поминальные мероприятия на территории более 120 кладбищ. 

Следить за порядком будут 350 сотрудников полиции, из них: 50 сотрудников Управления патрульной полиции и территориальных отделов полиции и 100 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

Кроме того, сформированы резервы из числа полицейских, военнослужащих Нацгвардии, полиции подразделений особого назначения. Организованы дополнительные следственно-оперативные группы. Будут привлечены взрывотехники и кинологи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пасха 2018
Теги: #Харьков#Пасха#полицейские