На Луганщине вблизи российской границы подорвались два украинских пограничника

В Луганской области вчера, 8 ноября, на границе с Российской Федерацией подорвались два украинских пограничника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Геннадия Москаля.

Как говорится в сообщении, «около полудня в районе пункта пропуска Красная Таловка (Станично-Луганский район) на границе с Российской Федерацией на установленной разведывательно-диверсионной группой боевиков растяжке подорвались два пограничника. Оба с осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу Беловодска».

Читайте такжеВ Луганской области 7 десантников подорвались на фугасе - штаб АТО

Кроме того, боевики "Луганской народной республики" неоднократно обстреливали населенные пункты на контролируемой Украиной территории Луганской области из минометов, артиллерии и систем "Град". Снаряды и мины взрывались в Станице Луганской, Крымском, Трехизбенке, Золотом, Кряковке и Старом Айдаре.

Из-за активных боевых действий без электричества, воды, газа и тепла остаются пгт Станица Луганская и пгт Чернухино Попаснянского района, без газа - Трехизбенка, Кряковка и Сокольники Новоайдарского района, без света - Новоалександровка и Калиново-Борщеватое Попаснянского района, без воды - с. Крымское Новоайдарского района.

«Восстановить поврежденные линии электро- и газоснабжения пока невозможно из-за боевых действий», - отметил председатель Луганской ОГА.