Боевики обстреляли украинских пограничников – погиб один военный

В Донецкой области погиб украинский пограничник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в районе Докучаевска Донецкой области во время движения колонны Госпогранслужбы террористы обстреляли ее из стрелкового оружия. Пограничники открыли ответный огонь, боевики понесли потери и бежали. Погиб один пограничник.

Вместе с тем, Лысенко сообщил, что не располагает информацией о количестве раненых за прошедшие сутки на востоке Украины.

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