Боевики обстреляли украинских пограничников – погиб один военный
13:56, 11 октября 2014Политика
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Лысенко сообщил, что не располагает информацией о количестве раненых за прошедшие сутки на востоке Украины
Террористы обстреляли колонну из стрелкового оружия / Фото УНИАН
В Донецкой области погиб украинский пограничник.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, в районе Докучаевска Донецкой области во время движения колонны Госпогранслужбы террористы обстреляли ее из стрелкового оружия. Пограничники открыли ответный огонь, боевики понесли потери и бежали. Погиб один пограничник.
Вместе с тем, Лысенко сообщил, что не располагает информацией о количестве раненых за прошедшие сутки на востоке Украины.
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