В 22 городах одновременно выложили трезубец из свечей за единство Украины (фото)

В Херсоне на Площади Свободы выложили герб Украины из 2000 свечей. Сотни херсонцев вышли на акцию показать, что сеператизма в городе не будет, говорится в сюжете ТСН.

На площади также волонтеры продавали сувениры и украинскую символику. Все вырученные деньги пойдут на нужды военных, которые сейчас находятся на Донбассе.

На Майдане Незалежности в Киеве зажгли 6500 огней. Свою свечу в тризубе могли поставить все желающие. В общем, к этому действу присоединились несколько сотен человек. И буквально за полчаса выложили огромный герб длинной более 20 м и шириной 14 м.