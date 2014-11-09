В 22 городах одновременно выложили трезубец из свечей за единство Украины (фото)

03:54, 09 ноября 2014
Общество
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Трезубец со свечей выложили одновременно в 22 городах Украины. Акцию задумали, чтобы поддержать украинских военных в зоне АТО, и показать, что Украина - единая.

На Майдане образовали герб из более чем 6 тыс. свечей \ фото из соцсети

В Херсоне на Площади Свободы выложили герб Украины из 2000 свечей. Сотни херсонцев вышли на акцию показать, что сеператизма в городе не будет, говорится в сюжете ТСН.

REUTERS

На площади также волонтеры продавали сувениры и украинскую символику. Все вырученные деньги пойдут на нужды военных, которые сейчас находятся на Донбассе.

В Херсоне на акцию пришли люди сказать Нет сепаратизму \ фото НикВести

На Майдане Незалежности в Киеве зажгли 6500 огней. Свою свечу в тризубе могли поставить все желающие. В общем, к этому действу присоединились несколько сотен человек. И буквально за полчаса выложили огромный герб длинной более 20 м и шириной 14 м.

В Херсоне на акцию вышли несколько сот человек \ фото НикВести
Они образовали герб из 2000 свечей фото НикВести

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