В 22 городах одновременно выложили трезубец из свечей за единство Украины (фото)
03:54, 09 ноября 2014Общество
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Трезубец со свечей выложили одновременно в 22 городах Украины. Акцию задумали, чтобы поддержать украинских военных в зоне АТО, и показать, что Украина - единая.
На Майдане образовали герб из 6500 свечей \ фото из соцсети
В Херсоне на Площади Свободы выложили герб Украины из 2000 свечей. Сотни херсонцев вышли на акцию показать, что сеператизма в городе не будет, говорится в сюжете ТСН.
REUTERS
На площади также волонтеры продавали сувениры и украинскую символику. Все вырученные деньги пойдут на нужды военных, которые сейчас находятся на Донбассе.
В Херсоне на акцию пришли люди сказать Нет сепаратизму \ фото НикВести
На Майдане Незалежности в Киеве зажгли 6500 огней. Свою свечу в тризубе могли поставить все желающие. В общем, к этому действу присоединились несколько сотен человек. И буквально за полчаса выложили огромный герб длинной более 20 м и шириной 14 м.
В Херсоне на акцию вышли несколько сот человек \ фото НикВести
Они образовали герб из 2000 свечей\ фото НикВести
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