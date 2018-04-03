Журналисты узнали, как украинские моряки попадаются на перевозке нелегалов за что в Греции получают приговоры больше чем за убийство (видео)

Украинские моряки ехали в Турцию, чтобы вполне легально трудоустроиться на туристических яхтах, но по факту становились участниками схемы по перевозке нелегалов.

Просматривая семейные фото, Оксана Решетникова до сих пор не может прийти в себя. Уже прошло три года, как обычная работа матросом обернулась тюрьмой для ее мужа - его приговорили к 30 годам тюрьмы.

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Юрию предложили работу на два месяца в Турции, где он должен был работать на катере. Но оказалось, что контора работала нелегально и Юрия арестовали. Есть ли надежда на справедливость, узнавали "Секретные материалы".

Юрий был арестован береговой охраной Греции за нелегальные перевозки людей. Приговор в 200 лет совершенно реальный в Греции. По разным данным, за подобные преступления в греческих тюрьмах находится полторы сотни украинцев, которые отбывают наказание от 8 до 204 лет. Дело в том, что в Греции за такие правонарушения осуждают на больший срок чем за убийство.

Юрия арестовали за то что он посадил к себе в лодку трех нелегалов и приговорили к 30 годам лишения свободы.

История Юрия Решетникова не единственная, жены мужчин, которые отбывают наказание, жалуются, что никакой поддержки от МИДа и посольства нет.

Юрий Решетников 23 декабря 2015 года вылетел из Одессы дов турецкий Бодрум, чтобы работать на прогулочной яхте. И уже 29 декабря его арестовала береговая охрана Греции. Его задержали за перевозку нелегалов, а уже 8 января его перевели в тюрьму в Афинах.

История Юрия далеко не первая - все ребята стали жертвами преступной схемы, организованной турками и украинцами. Все украинские моряки ехали в Турцию, чтобы вполне легально трудоустроиться, но по факту они становились участниками схемы по перевозке нелегалов.

Василий Кирилич, представитель МИДа, который вернулся из Греции, сказал, что приговоры в 200 лет будут отменены. Также могут быть сокращены и другие приговоры.