За нелегальные перевозки мигрантов в Греции задержали 120 украинцев, из них 42 осудили - МИД

"Существуют какие-то сомнительные агентства или фактически преступные группировки, которые нанимают наших граждан уже с конкретной целью для того, чтобы они перевозили нелегальных мигрантов в Греции", - рассказали в МИД.

В Греции по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов задержаны 120 граждан Украины, из которых 42 приговорены от 8 до 25 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, в Греции в целом задержано 120 украинцев по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов, из которых 42 украинца осуждены, а остальные в настоящее время находятся под следствием. "Сейчас осуждены 42 гражданина Украины за перевозку нелегальных мигрантов", - сказал Погорельцев.

Как заметил дипломат, наблюдается негативная тенденция, потому что число граждан, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, растет.

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"Проблема серьезная еще и потому, что законодательством Греции предусмотрены довольно строгие санкции за перевозку нелегальных мигрантов, очень строгие. И наши граждане, которые уже осуждены, получили сроки заключения от 8 до 25 лет", - подчеркнул он.

как сказал Погорельцев, случаев пожизненного осуждения украинцев не было, и любая такая информация не соответствует действительности.

Украинские консулы принимают все необходимые меры для защиты прав и интересов украинцев. "Консулы полностью выполняют свои обязанности. Постоянно, не было ни одного (судебного) заседания, чтобы украинцы не были обеспечены переводчиком или (правовой) защитой украинских граждан", - заверил Погорельцев.

Также консулы посещают задержанных украинцев в местах содержания под стражей. В частности, консульские должностные лица в 2016 году посетили 12 пенетенциарних учреждений, в 2017 году было посещено 26 украинцев, а в 2018 году уже было проведено два посещения.

В то же время не каждый задержанный украинец изъявил желание предоставить консулам о себе информацию, а "многие не хотят идти на контакт с консулом для того, чтобы консул передал соответствующие данные в компетентные органы".

"При чем здесь компетентные органы? Дело в том, что есть очевидная схема, по которой наши граждане просто вовлекаются в эту противоправную деятельность, и в том числе структурами на территории Украины", - пояснил дипломат.

"Существуют какие-то сомнительные агентства или фактически преступные группировки, которые нанимают наших граждан уже с конкретной целью для того, чтобы они перевозили нелегальных мигрантов в Греции", - сказал директор консульского департамента МИД.

По его словам, можно утверждать, что по крайней мере часть украинцев "вполне осознавали, что они должны делать, куда они едут, и они должны перевозить нелегальных мигрантов, и наверняка понимали, что за это преступление предусмотрено довольно строгое наказание".

Погорельцев обратился ко всем украинцам с просьбой "избегать подписания контрактов с сомнительными агентствами, с сомнительными компаниями на непонятное трудоустройство". "И безусловно, не соглашаться на перевозку нелегальных мигрантов. Они должны четко осознавать, что это предусмотрено очень суровое наказание", - заявил дипломат.

По словам Погорельцева, в основном речь идет о жителях из Одесской, Николаевской и Херсонской областей. "Перспектива больших заработков несовместима с теми наказаниями, которые уже фактически имеют те 42 человека - вынесены уже приговоры от 8 до 25 лет лишения свободы. Это наши граждане должны осознавать", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, недавно в Словении задержали украинца, который вез 20 мигрантов из Пакистана.