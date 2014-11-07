В Украине участились попытки контрабанды янтаря

Если в прошлых случаях попытки незаконного вывоза были зафиксированы во время проверки почтовых отправлений, то в этот раз перевозчики решили испытать другой способ - янтарь пытались вывезти из Украины авиапассажиры, сдав его в багаж, а также отправив его за границу несопровождаемым багажом, сообщает пресс-служба таможни.

В одном случае в целом свыше 83 кг камней янтаря пытались незаконно вывезти двое украинцев, которые улетали из Украины в Китай транзитом через Российскую Федерацию. Авиапассажиры своими действиями выбрали канал, обозначенный символами зеленого цвета - «зеленый коридор».

Читайте такжеНа Житомирщине за незаконную добычу янтаря задержали четырех человекИменно этим граждане засвидетельствовали о том, что перемещаемые ими через таможенную коридор Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения на вывоз с таможенной территории Украины.

Янтарь коричневого цвета различного размера и с различными оттенками было обнаружено во время проведения таможенного контроля в багажном отделении в дорожных чемоданах пассажиров среди их личных вещей.

Кроме того, в других случаях таможней в пункте пропуска «Аэропорт-Борисполь» во время таможенного контроля выявлено еще три факта перемещения через таможенную границу Украины янтаря общим весом 35 кг с нарушением таможенного законодательства Украины.

Напомним, на Полесье уже несколько месяцев продолжается массовая несанкционированная добыча янтаря. Ее называют ”янтарной лихорадкой». Добытый кустарным способом янтарь нелегально продают перекупщикам.