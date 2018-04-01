Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье (фоторепортаж)

На Вербное воскресенье во всех церквях проходит торжественный обряд освящения ветвей вербы.

Православные христиане празднуют сегодня один из 12 главных праздников - Вербное воскресенье. Во всех церквях проходят праздничные службы.

Согласно христианским учениям, в этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим на осле. Люди, воспевая его, устилали дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили ветками вербы. Это дерево изначально в почете среди украинцев, так как первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

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В Вербное воскресенье во всех церквях проходит торжественный обряд освящения ветвей вербы. Считается, что они при этом обретают магические свойства. Подвешенная в красном углу освященная ветка вербы оберегает жилье от попадания молнии. Некоторые делают из листочков вербы настойку, которая лечит от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает температуру и исцеляет домашних животных.

Также крестьяне втыкали веточки вербы в огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от ураганов, града, сильных дождей и урожай в этом году будет удачным.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, говоря: «Не я бью, верба бьет, через неделю Пасха».

В то же время, сегодня, 1 апреля, христиане западного обряда отмечают один из важнейших праздников – Пасху или Светлое Христово Воскресение. У православных христиан Пасха в этом году приходится на 8 апреля.