Христиане западного обряда сегодня отмечают Пасху

В этом году католическая Пасха выпадает на 1 апреля, когда православные христиане отмечают Вербное воскресенье.

Сегодня, 1 апреря, христиане западного обряда отмечают один из важнейших праздников – Пасху или Светлое Христово Воскресение.

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Согласно церковным традициям, торжественное пасхальное богослужение начинается вечером в Страстную субботу, с заходом солнца.

В католической традиции перед началом Пасхального богослужения зажигают Пасхал— особую пасхальную свечу, огонь от которой раздают всем христианам.

Празднование Пасхи посвящено Воскресению Иисуса Христа после того, как он был распят за стенами Иерусалима. Воскресение является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения.

В этом году католическая Пасха выпадает на 1 апреля, когда православные празднуют Вербное воскресенье, а православная – на 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Центр информации УПЦ начал прямые трансляции со Святой земли. Видеотрансляции в режиме реального времени из Иерусалима (Израиль) накануне праздника Воскресения Христова начались на официальной странице Центра информации Украинской Православной Церкви в Facebook.