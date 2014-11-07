Боевики оставили без электричества 6 городов на Луганщине

Как говорится на сайте губернатора, в результате интенсивных боевых действий в районе автодороги "Бахмутка" возле Кировска были повреждены линии электропередач.

Из-за этого произошло отключение электроэнергии в подконтрольных самопровозглашенной "Луганской народной республике" населенных пунктах: Кировск, Первомайск, Стаханов, Брянка, Алчевск и в значительной части Луганска.

Читайте такжеЛуганская область страдает от дефицита электроэнергии - Москаль По данным Москаля, в ближайшее время отремонтировать линии невозможно из-за боевых действий.

Предпринимаются меры для существенной разгрузки и снижения производства электроэнергии на контролируемых украинским правительством Луганской теплоэлектростанции в Счастье и Северодонецкой теплоэлектроцентрали, указывается в сообщении председателя ОГА.

Как сообщал УНИАН, на Донетчине остаются обесточенными 38 населенных пунктов.