На границе с Польшей пограничники задержали немца-нелегала на велосипеде

Мужчина на велосипеде пытался проехать в Одессу.

Пограничники Мостиского отряда совместно с польскими коллегами задержали немца, который на велосипеде пытался нелегально попасть на территорию Украины.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, вчера в обед представители Пограничной Стражи Республики Польша проинформировали украинских пограничников о не пропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, позволяющих пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска "Смильница".

"После предпринятых дополнительных мер для охраны государственной границы, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява, что на Львовщине. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии. Впоследствии выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал совершить туристическое путешествие в Одессу", - говорится в сообщении.

Велосипедиста-нарушителя задержали для выяснения обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, на Буковине пограничники обнаружили у мужчины старинную Библию, которую он пытался вывезти незаконно.