Холодницкий: на записях из моего кабинета есть нецензурная лексика, но нет эпизодов вымогательства взяток

Глава САП утверждает, что чемоданов с деньгами ему в кабинет никто не заносил.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что на записях из его кабинета нет информации о вымогательстве взяток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесение мне чемоданов с деньгами в кабинет или предложения этого делать. Я уверен, что этого нет", - заверил Холодницкий.

Однако, по его словам, на записях присутствует его нецензурная лексика. "Что есть на этих записях? Мы обнародуем. Да, возможно, там есть нецензурное общение, в том числе с подчиненными", - сказал он.

"Я как обычный человек также умею ругаться. Такая у нас работа. Вы никогда не услышите мою брань публично", - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, ряд СМИ ранее написали, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

Сегодня, 30 марта, Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сытник в интервью ZN.UA заявил, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и непонятных действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Он отметил, что в НАБУ долгое время не было доказательств в отношении Холодницкого, но по одному из дел удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения».

«По делу о хищениях в Одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо», - сказал Сытник. Также он сообщил, что речь идет «о делах «по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающемся фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция «Народный фронт»); расследованиях, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца».

Сытник сообщил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений».

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что руководитель САП сегодня был приглашен на допрос в ГПУ в качестве свидетеля, но он не явился.

Сам Холодницкий заверил, что пойдет на допрос в Генеральную прокуратуру 3 апреля.