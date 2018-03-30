Холодницкий пойдет на допрос в Генпрокуратуру 3 апреля

Он уверяет, что даст все показания и не собирается бежать.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пойдет на допрос в Генеральную прокуратуру 3 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга.

«Этим департаментом (Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины - УНИАН) осуществляется расследование. И скажу сразу официально 3 апреля меня вызывают на допрос в этот департамент на 10 часов. Я пойду на него и дам все показания. Я говорил: ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь бежать», - подчеркнул Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, генпрокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сытник в интервью ZN.UA заявил, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и непонятных действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Он отметил, что в НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницкого, но по одному из дел удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения». «По делу о хищениях в Одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо», - сказал Сытник. Зарегистрировали производства работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

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Также Сытник сообщил, что речь идет «о делах «по заявлению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, которое касается фирмы «Золотой мандарин», которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция «Народный фронт»); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца».

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливании информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений».

«На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились, понимая, что в данном случае такое сотрудничество является необходимым и обоснованным. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий», - отметил он.