Донецкий аэропорт обстреливают из установки МСТА - Снегирев
23:49, 06 ноября 2014Общество
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Боевики проводят обстрелы донецкого аэропорта с установки МСТА.
Донецкий аэропорт обстреливают из установки МСТА / vk.com
Об этом в Фейсбук написал лидер общественного объединения "Права справа" Дмитрий Снегирев.
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"Боевики из района Макеевки, обстреливают донецкий аэропорт из установки МСТА", - отметил он и добавил фото.
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