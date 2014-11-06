Донецкий аэропорт обстреливают из установки МСТА - Снегирев

23:49, 06 ноября 2014
Общество
0 0

Боевики проводят обстрелы донецкого аэропорта с установки МСТА.

vk.com

Об этом в Фейсбук написал лидер общественного объединения "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте такжеВ Антраците террористы ищут украинских партизан - "правое дело"

"Боевики из района Макеевки, обстреливают донецкий аэропорт из установки МСТА", - отметил он и добавил фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter