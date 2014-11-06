Донецкий аэропорт обстреливают из установки МСТА - Снегирев

Боевики проводят обстрелы донецкого аэропорта с установки МСТА.

Об этом в Фейсбук написал лидер общественного объединения "Права справа" Дмитрий Снегирев. Читайте такжеВ Антраците террористы ищут украинских партизан - "правое дело" "Боевики из района Макеевки, обстреливают донецкий аэропорт из установки МСТА", - отметил он и добавил фото.

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