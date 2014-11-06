Российскому правозащитнику Пономареву разрешили въезд в Украину
18:46, 06 ноября 2014Общество
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Российскому правозащитнику Виталию Пономареву СБУ разрешила въезд в Украину.
СБУ сняла запрет на въезд российскому правозащитнику / Фото УНИАН
Об этом сообщает советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в соцсети. В сообщении говорится, что въезд в Украину правозащитнику Виталию Пономареву открыт. Также в сообщении отмечается, что СБУ в настоящее время упорядочивает списки для того, чтобы "таких досадных инцидентов не случалось в будущем".
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При этом Маркиян Лубкивский отметил, что бывшая власть преследовала не только представителей украинской, но и российской оппозиции. "К ним относился и Виталий Пономарев, у которого я публично прошу прощения за эту досадную ситуацию", - написал советник.
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