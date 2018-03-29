В Днепровском СИЗО установили круглосуточное видеонаблюдение за задержанными

В рамках проекта специально обученные инспекторы по правам человека будут опрашивать задержанных, будет вестись электронное документирование и круглосуточное видеонаблюдение.

В Днепровском изоляторе временного содержания (ИВС) с сегодняшнего дня воплощен в жизнь пилотный проект системы обеспечения прав задержанных лиц (Custody Recorbs).

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

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В ИВС заработала система фиксации действий по отношению к задержанным во время их пребывания в полиции. Специально обученные инспекторы по правам человека будут опрашивать задержанных, будет вестись электронное документирование и круглосуточное видеонаблюдение.

Система также предусматривает сигнализатор об окончании предельных сроков содержания лиц (24, 36, 60 и 72 часа). Кроме того, система позволяет обезопасить сотрудников полиции от ложных обвинений в отношении их.

«Круглосуточное видеонаблюдение и электронное документирование сделает невозможным любое нарушение прав задержанных лиц. При необходимости можно будет посмотреть действия работников изолятора в отношении того или иного задержанного, узнать, как полицейские соблюдают законодательство и свои должностные инструкции в том или ином ИВС. Это также защищает права полицейских», - сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

По его словам, полиция Днепра стала первым подразделением в Украине, где введена система «Custody Records».

В дальнейшем новую систему будут вводить по всей Украине.

Управление обеспечения прав человека при Национальной полиции будет иметь дистанционный доступ ко всем видеокамерам любого изолятора Украины. Работники этого подразделения могут круглосуточно следить, что происходит в том или ином ИВС.

Отмечается, что пилотный проект стал результатом сотрудничества полиции и общественных организаций. Его внедрение стало возможным благодаря финансовой поддержке международного фонда «Возрождение».