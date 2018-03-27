Украинцев в апреле ждут два дополнительных выходных - один придется отработать

Выходными днями, помимо обычных выходных, будут 9 и 30 апреля.

Украинцев в следующем месяце ждет два дополнительных выходных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Выходными днями, помимо обычных выходных, будут 9 и 30 апреля (понедельник). Причиной этого является то, что 8 апреля (воскресенье) будет Пасха. Соответственно, выходной переносится на следующий день.

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30 апреля украинцы будут отдыхать, потому что нерабочий день 1 мая приходится на вторник. Однако этот выходной придется отработать в субботу, 5 мая.

При этом жителям Закарпатья повезло еще сильнее - они будут отдыхать на один день больше, чем другие. Выходным для них также будет 2 апреля, поскольку в начале этого месяца отмечают католическую Пасху (воскресенье, 1 апреля). Соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Как сообщал синоптик Леонид Горбань, первые семь дней апреля в Украине будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом, температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи. Затем дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов.