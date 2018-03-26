МИД проверяет возможное наличие украинцев среди жертв пожара в Кемерово

10:33, 26 марта 2018
Общество
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Украинский МИД отреагировал на информацию о пожаре в Кемерово / фото УНИАН

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Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове граждане Украины», - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН, пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерове начался днем 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находятся кинотеатр и детские игровые площадки.

Число жертв пожара уже достигло 53 человек, среди них - 9 детей, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

В рамках расследования дела о пожаре в ТРЦ уже задержаны 4 человека.

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Теги: #пожар#МИД Украины#Кемерово