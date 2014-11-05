Нацсовет по ТВ в четверг попробует сократить количество бесплатных каналов

Закон о расширении УПУ был принят в 2012 году и, по сути, благодаря расширению в пакет попали каналы, представляющие интересы "семьи": БТБ, 112, Голдберри и другие, сообщает Обозреватель.

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6 ноября члены Нацсовета попробуют сократить количество социальных каналов до 16-ти. Ряд каналов, принадлежащих крупным медиа группам выпадут из пакета. В частности, "НЛО" и "Индиго" Медиа Группы Украина, "2+2" медиагруппы 1+1 медиа, а также К2, "Мега", "Пиксель", ZOOM и "Enter-фільм" медиа группы "Интер".

Многие участники рынка оценивают решение о сокращении УПУ положительно, аргументируя это необходимостью рыночной конкуренции за вход в кабельные сети.