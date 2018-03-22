Задержанный в столичном метро со взрывчаткой мужчина оказался учасником "Руху новых сил" - Шкиряк

Мужчина является активным участником партии Саакашвили.

Задержанный сегодня на станции киевского метро "Житомирская" мужчина с запасами взрывчатки оказался участником "Руху новых сил".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он отметил, что задержанный Тарас Гересик является активным участником партии "Рух новых сил", лидером которого является невъездной в Украину Михеил Саакашвили.

"Комментарии излишни", - добавил Шкиряк.

"Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса Партии "Рух Нових сил Саакашвили", - написал нардеп Антон Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 22 марта, в Киеве на станции метро «Житомирская» правоохранители задержали 28-летнего киевлянина, у которого изъяли тротиловую шашку весом около 100 граммов, примерно столько же пластида, запалы и детонаторы.