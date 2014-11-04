Опубликовано видео масштабного пожара на военном корабле РФ в Крыму

В сети появилось видео пожара, который произошел утром, 4 ноября, в кормовом отсеке большого противолодочного корабля (БПК) Черноморского флота РФ «Керчь». Судно было пришвартовано в бухте оккупированного Севастополя.

В результате происшествия никто из военнослужащих и гражданского персонала не пострадал.

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Огонь охватил 80 квадратных метров площади, с помощью трех противопожарных катеров он был локализован.