Опубликовано видео масштабного пожара на военном корабле РФ в Крыму
13:03, 04 ноября 2014Общество
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В бухте оккупированного Севастополя в кормовом отсеке большого противолодочного корабля «Керчь» произошло возгорание.
Судно было пришвартовано в бухте оккупированного Севастополя / 1stVideoChannel
В сети появилось видео пожара, который произошел утром, 4 ноября, в кормовом отсеке большого противолодочного корабля (БПК) Черноморского флота РФ «Керчь». Судно было пришвартовано в бухте оккупированного Севастополя.
В результате происшествия никто из военнослужащих и гражданского персонала не пострадал.
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Огонь охватил 80 квадратных метров площади, с помощью трех противопожарных катеров он был локализован.
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