За сутки боевики 17 раз обстреляли населенные пункты Луганщины

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной государственной администрации, обстрелы велись из систем залпового огня ”Град”.

Читайте такжеВчера боевики несколько раз атаковали Луганскую ТЭССнаряды взрывались в г. Золотое (повреждены два частных дома), Горное, Счастье, пгт Станица Луганская, а также поселках Трехизбенка, Крымское и Новотошковка (разрушен один частный дом).

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки войска РФ и боевиков осуществили более 20 обстрелов позиций сил АТО из стрелкового оружия, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.