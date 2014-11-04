За сутки боевики 17 раз обстреляли населенные пункты Луганщины
11:26, 04 ноября 2014Общество
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В Луганской области вчера, 3 ноября, боевики 17 раз обстреляли населенные пункты на контролируемой Украиной территории области.
REUTERS
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной государственной администрации, обстрелы велись из систем залпового огня ”Град”.
Читайте такжеВчера боевики несколько раз атаковали Луганскую ТЭССнаряды взрывались в г. Золотое (повреждены два частных дома), Горное, Счастье, пгт Станица Луганская, а также поселках Трехизбенка, Крымское и Новотошковка (разрушен один частный дом).
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки войска РФ и боевиков осуществили более 20 обстрелов позиций сил АТО из стрелкового оружия, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
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