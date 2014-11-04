На Донетчине боевики обстреливают блокпосты и аэропорт – штаб АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре АТО.

"Ночью в Донецкой области боевики совершили минометный обстрел нашего блокпоста, расположенного в н.п. Николаевка и обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов Донецкий аэропорт", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что обстановка на юге зоны АТО под контролем силовиков. Обстрелов позиций украинских военнослужащих не произошло.

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За сутки получили ранения три участника АТО, их доставили в медицинские учреждения, и с ними работают медики, угрозы жизни бойцов нет, добавили в пресс-центре.