На улицы Киева вывели вооруженные патрули Нацполиции и Нацгвардии

Меры усиления безопасности ввели в пятницу, 16 марта, и продлятся они до "особого распоряжения".

На территории Киева усилили меры безопасности для недопущения дестабилизации оперативной обстановки. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

"Было поручение министра внутренних дел об обеспечении публичной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами публичного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки", - сказал он.

Читайте такжеВ Одессе полиция пообещала не препятствовать акциям протеста возле Генконсульства РФ 18 мартаПо его словам, меры ввели в пятницу, 16 марта, и продлятся они до "особого распоряжения".

"Привлечении дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами", - сказал он.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила УП, что меры безопасности посылы в частности в Правительственном квартале, на железнодорожном и автовокзалах.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 18 марта, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации не предусматривает доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.