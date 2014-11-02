Житель Донбасса оставил боевикам послание на бюллетене: "Украинская армия за вами идет" (фото)

В интернете появилось фото бюллетеня с псевдовыборов в "ДНР", передает "Сегодня". Один из жителей написал на нем "Слава Украине! Героям слава! Ганьба "ДНР"! Украинская армия за вами идет!".

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Украинцы отмечают, что на бюллетенях нет защиты, да и кандидатов было немного.

Как сообщают очевидцы бюллетени на псевдовыборах были отпечатаны на офисной бумаге и для защиты от подделки не имеет ничего, кроме печати сверху, а на "избирательных участках" имеются дополнительные списки.

Между тем, сепаратисты в Донецке огласили "результаты экзит-пола" на пресдовыборах, передает радио "Свобода". По "данным" боевиков, за троих кандидатов на должность "главы" проголосовали 100,1% участников "выборов".